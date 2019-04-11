TEM'de 3'ü tır 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kaza, Sakarya'nın Arifiye ilçesi TEM Otoyolu Adapazarı Gişeleri mevki'i İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinde seyir halinde olan 3 ır, 1 kamyon ve 1 otomobil birbirine girdi. Kazada devrilen tırların dorse kısımlarında bulunan hafriyatlar ve mandalinalar yola saçılırken, kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tır içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, otomobil içerisinde sıkışan bir yaralıyı kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza sebebi ile kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik D100 Karayolu'na yönlendirildi. Ekiplerine olay yerindeki çalışmaları sürüyor.