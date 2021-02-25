TEM'de 4 araçlı zincirleme kaza

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde ilerleyen Volkswagen marka otomobile 34 VJ 8451 BMV marka otomobil arkadan çarptı. Kaza nedeniyle durmak için frene basan 59 ACA 949 plakalı Volkswagen marka otomobile ise 34 BSH 421 Ford marka transitin arkadan çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu üzerinde yoğunluk oluşurken, kazaya karışan araç sürücüleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler yol üzerinde dubalarla önlem alarak kazayla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla birlikte TEM otoyolundaki trafik normale döndü.