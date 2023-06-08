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TEM'de alev topuna dönen tır trafiği durdurdu

TEM'de alev topuna dönen tır trafiği durdurdu
TEM'de alev topuna dönen tır trafiği durdurdu

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde alev alev yanan tırın söndürülme çalışması yapılırken trafikte geçişlere izin verilmedi.

TEM’de alev topuna dönen tır trafiği durdurdu - Tıkla İzle

Yangın, Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Tepetarla geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.A. idaresindeki 73 AAF 784 kupa plakalı Mercedes marka tırdan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Tırı sağa çeken sürücü, aracından indikten sonra gördüğü manzarayla şoke oldu.

Tır, alev alev yanmaya başladı. Yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahaleye başlarken polis ekipleri de yolda güvenliği sağlamak adına bir süreliğine trafiği durdurdu. Araçtaki yangının söndürülmesinin ardından trafikte geçişlere yeniden izin verildi. Yanan tır ise kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Ekrem Ceylan - Cihan Atik
 

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