TEM'de araç yandı, alevler metrelerce yükseldi

Olay, dün akşam saatlerinde TEM otoyolu Esenler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 AF 8321 plakalı hafif ticari araç yolda seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak araçtan kendini dışarı attı. Alevler bir anda metrelerce yükseğe çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. TEM üzerinde kısa süreliğine trafik oluşurken, aracın çekiciyle kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Vedat Bayraktar