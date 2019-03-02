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TEM'de aracın çarptığı tersane işçisi kurtarılamadı

TEM'de aracın çarptığı tersane işçisi kurtarılamadı
TEM'de aracın çarptığı tersane işçisi kurtarılamadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolunda bir aracın çarptığı tersane işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Ankara istikametinde giden G.K idaresindeki 07 GSG 24 plakalı araç, Batı Gişeler mevkiinde İzzet Civan (35) adlı tersane işçisine çarptı. Kazada ağır yaralanan Civan, ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Civan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yalova'da tersanede işçi olarak çalışan İzzet Civan'ın cenazesi memleketi Zonguldak'ta defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.  

Mustafa Taşören

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