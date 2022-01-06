TEM'de bariyere çarpan otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Kocaeli'nin Çayırova İlçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 NR 795 plakalı Serçe model otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile birlikte önce yol kenarındaki demir bariyere çarptı.

Daha sonra savrulan otomobil aynı istikamette seyir halinde olan 61 AED 384 plakalı Citroen marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın şiddeti ile araçlarda bulunan V.A, (20), İ.B, (23) ve M.G, (27) isimli 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Mustafa Uslu

