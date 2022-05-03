TEM'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Yeniçağa Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan İ.E.A. idaresindeki 34 DFN 96 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri kıran ve yol kenarındaki yamaca savrulan otomobil hurdaya dönerken aracın sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan M.B. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.B. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne, İ.E.A. ise Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Semih Kabasakal

