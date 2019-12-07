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TEM'de bariyerlere çarpan tır şarampole yuvarlandı

TEM'de bariyerlere çarpan tır şarampole yuvarlandı
TEM'de bariyerlere çarpan tır şarampole yuvarlandı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak şarampole yuvarlanan demir yüklü tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Yumrukaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Kadir Altundağ idaresindeki 63 M 3211 plakalı demir yüklü tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yaklaşık 50 metre boyunca bariyerleri parçalayarak ilerleyen tır şarampole devrildi.
Büyük bir gürültüyle panik halinde evlerinden çıkan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hurdaya dönen demir yüklü tırdan yara almadan kurtulan tır sürücüsü kendi imkanlarıyla tırdan çıkmayı başardı.
Şarampole devrilen tırı ve çevreye yayılan demirleri kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Faruk Çidem - Erol Değirmenci
 

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