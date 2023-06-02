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TEM'de başladığı makas terörüne E5'te devam etti

TEM'de başladığı makas terörüne E5'te devam etti
TEM'de başladığı makas terörüne E5'te devam etti

TEM Otoyolu ve Bostancı E-5 karayolu üzerinde aracıyla makas atarak ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anları sürücünün arkadaşı cep telefonuyla kayda aldı.

TEM’de başladığı makas terörüne E5’te devam etti - Tıkla İzle

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu esnada TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü makas terörüne Bostancı E-5 karayolunda devam etti. Makas atarak aracıyla hızla ilerleyen sürücü, hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Diğer sürücüler selektör yaparak araç sürücüsüne tepki gösterdi. Sürücünün beraberindeki kişi trafiği tehlikeye attıkları anları ise cep telefonu ile kayda aldı.

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