TEM'de devrilen tır kaldırıldı

TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde kereste yüklü tır, direksiyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen tır nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametine trafik verilemedi. Düzce gişeleri ve Gölyaka TEM otoyolu trafiği D-100 Karayoluna verildi.

Gölyaka Düzce gişelerinde İstanbul'a gitmek isteyen sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu. Trafiğin açılmasını bekleyen sürücüler, araçlarından inerek zaman geçirmeye çalıştı.

Tem otoyolunda trafik, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 4 saat sonra açılabildi. Trafiğin açılmasıyla birlikte de gişelerde ekleyen sürücüler yoluna devam etti. Diğer taraftan TEM'de ve Gölyaka gişelerinde oluşan araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Ali Yıldız – Selçuk Akyol

