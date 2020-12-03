TEM'de hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu yolunun Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Sedat Abanoz idaresindeki 34 AK 9193 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Ömer Avan'ın kullandığı 06 DL 9077 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazadan tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan Halime Abanoz ile Elanur Abanoz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hız kadranı takılı kaldı

Tıra arkadan çarparak ön kısmı hurdaya dönen hafif ticari aracın hız kadranı 100 kilometrede takılı kaldı. Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönünde ulaşım 2 şeritli olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden 3 şeritli haline döndü.

Faruk Çidem

