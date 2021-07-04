TEM'de hafriyat kamyonu alev alev yandı

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir hafriyat kamyonunun kupa kısmında alevler yükselmeye başladı

. Dumanları gören hafriyat kamyonu sürücüsü, aracı durdurarak durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yangın hafriyat kamyonunun tamamını sardı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ya da yaralanan olmadığı yangın sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu. Yanan hafriyat kamyonunun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

İsmail Yıldır

