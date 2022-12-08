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TEM'de hurda yüklü kamyon böyle devrildi

TEM'de hurda yüklü kamyon böyle devrildi
TEM'de hurda yüklü kamyon böyle devrildi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 8 Kasım'da hurda yüklü kamyon devrilmişi. Kaza anının kamera görüntüsü ortaya çıktı.

TEM'de hurda yüklü kamyon böyle devrildi - Tıkla İzle

TEM Otoyolu Kandıra gişeler mevkiinde geçtiğimiz 8 Kasım'da meydana gelen kazada, Y.A. yönetimindeki 34 TN 4672 plakalı Mercedes marka plastik hurda yüklü kamyon, virajı alamayarak devrilmişti. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkmış, hurda yüklü malzemeler ise yola saçılmıştı.

Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki kamyonun virajı alamayarak devrildiği ve hurda yüklü malzemelerin de yola saçıldığı anlar yer aldı.

Cihan Atik
 

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