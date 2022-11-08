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TEM'de hurda yüklü kamyon devrildi

TEM'de hurda yüklü kamyon devrildi
TEM'de hurda yüklü kamyon devrildi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde hurda yüklü kamyon devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, kamyonda yüklü malzemeler yola saçıldı.

TEM'de hurda yüklü kamyon devrildi - Tıkla İzle

Kaza, TEM Otoyolu Kandıra gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki 34 TN 4672 plakalı Mercedes marka plastik hurda yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, hurda yüklü malzemeler ise yola saçıldı. İhbarla olay yerine polis, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün yaralanmadığını belirledi, polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı. Yola saçılan malzemeler Karayolları ekipleri tarafından kaldırıldı.

Cihan Atik - Adil Özdemir

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