TEM'de hurda yüklü kamyon devrildi

Kaza, TEM Otoyolu Kandıra gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki 34 TN 4672 plakalı Mercedes marka plastik hurda yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, hurda yüklü malzemeler ise yola saçıldı. İhbarla olay yerine polis, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün yaralanmadığını belirledi, polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı. Yola saçılan malzemeler Karayolları ekipleri tarafından kaldırıldı.

Cihan Atik - Adil Özdemir

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