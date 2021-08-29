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TEM'de kaza yaptı, ters yöne döndü

TEM'de kaza yaptı, ters yöne döndü
TEM'de kaza yaptı, ters yöne döndü

Kocaeli TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak ters yöne döndü. Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de kaza yaptı, ters yöne döndü - Tıkla İzle

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedere Viyadüğü TEM Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Osman Çınar idaresindeki 41 AGA 143 plakalı Toyota markalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak ters yöne döndü.

Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan yolcu Nurten Çınar, şoka girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoka giren Nurten Çınar'ı ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kaza sebebiyle TEM Otoyolunda uzun kuyruklar oluştu.

Mustafa Taşören - Fehime Kartal - Huriye Ferah Vanlı
 

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