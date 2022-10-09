TEM'de kontrolden çıkan cip bariyere çarptı: 4 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Hacı Mustafa B. idaresindeki 46 ACU 457 plakalı cip, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü yara almadan kurtulurken 4 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Faruk Çidem
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