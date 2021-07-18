İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TEM'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu: 3 yaralı

TEM'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu: 3 yaralı
TEM'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu: 3 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.

TEM'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu: 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri Ankara istikametinde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresindeki 06 BP 1603 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu.

Kazada araç içerisinde bulunan S.A., Z.A. ve K.A. isimli 3 kadın yaralanırken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İLGİLİ VİDEO
Amasyada baraj gölünde faciaAmasya'da baraj gölünde facia

Orkun Kaya
 

İLGİLİ HABER
Afyonkarahisarda kaza: 8 yaralı Afyonkarahisar'da kaza: 8 yaralı
İLGİLİ HABER
Ankarada feci kaza! Ankara'da feci kaza!
İLGİLİ HABER
Rusyada tren kazası: 2 ölü Rusya'da tren kazası: 2 ölü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.