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TEM'de lastiği patlayan araç takla attı: 2 yaralı

TEM'de lastiği patlayan araç takla attı: 2 yaralı
TEM'de lastiği patlayan araç takla attı: 2 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde lastiği patlayan panelvan, bariyerlere çarparak takla atıp devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

Kaza, Derince ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkan K. idaresindeki 34 ZC 273 plakalı panelvan aracın lastiği patladı. Lastiği patlayan araç, sürücüsünün kontrolünden çıkması neticesinde bariyerlere çarpıp takla atarak yan devrildi. Kazada sürücü Berkan K. ile Mustafa Ç.Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle kapanan yoldaki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ardacan Uzun

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