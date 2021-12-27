TEM'de lüks otomobil ve SUV tarzı araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan A.A. idaresindeki 34 BEG 033 plakalı Hyundai marka SUV tarzı araç ile aynı istikamette seyir halindeki N.A idaresindeki 27 AKE 375 plakalı Audi marka lüks otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada, SUV tarzı araç sürücüsü A.A. ile yolcu olarak bulunan A.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.G. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Orkun Kaya

