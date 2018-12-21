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TEM'de makas atan sürücü kaza yaptırdı

TEM'de makas atan sürücü kaza yaptırdı
TEM'de makas atan sürücü kaza yaptırdı

İstanbul TEM otoyolunda iddiaya göre makaslar atarak yolda seyreden bir sürücü yolda bulunan ticari araca kaza yaptırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla taklalar atarken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

TEM’de makas atan sürücü kaza yaptırdı - Tıkla İzle

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, araç ve plakası öğrenilemeyen bir sürücü seyir halinde makaslar atarak yol üzerinde ilerlemeye başladı. 34 DL 3506 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Mestan A. makas atan araç tarafından sıkıştırılınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yan devrilerek durabildi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Araç yoğunluğu oluştu 

Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde çevre güvenliği alarak araç sürücüsü Mestan A.'yı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza sebebiyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yan devrilen araçları kaldırması ardından trafik normal seyrine döndü.  

Ufuk Kıvık
 

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