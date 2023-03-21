TEM'de minibüs alev topuna döndü

Olay, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İzmit Yenidoğan Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayırova Belediyesi'ne ait 41 TP 347 plakalı minibüsün sürücüsü R.K., seyir halindeyken araçtan dumanlar çıktığını fark etti. Sürücü, önce aracı emniyet şeridine çekip sonrasında içerideki yolcuları tahliye ederek, güvenli bir şekilde uzaklaştırdı. Dumanın yerini alevler almaya başlayınca minibüs adeta alev topuna döndü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle alevleri kontrol altına aldı. Trafikte olumsuzluk yaşanmaması ve geçişlerin güvenli sağlanabilmesi adına polis ekipleri de Ankara istikametinde yolu tek şeritten verdi. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise yolun temizlenmesi ve sonrasında bir kaza yaşanmaması adına bölgede çalışmalarda bulundu. Alev topuna dönen minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüsün alev alev yandığı anlar, vatandaş kamerasıyla da görüntülendi.

Mehmet Ekrem Ceylan - Cihan Atik

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