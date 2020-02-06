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TEM'de önünde ilerleyen tıra ok gibi saplanan tırın sürücüsü 2 saatte kurtarıldı

TEM'de önünde ilerleyen tıra ok gibi saplanan tırın sürücüsü 2 saatte kurtarıldı
TEM'de önünde ilerleyen tıra ok gibi saplanan tırın sürücüsü 2 saatte kurtarıldı

Bolu’da TEM Otoyolu’nda önünde ilerleyen demir boru yüklü tıra arkadan çarparak ok gibi saplanan diğer tırın sürücüsü sıkıştığı yerden 2 saatlik çalışma sonunda yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza,saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Rüzgarlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Sedat Ariş idaresindeki 27 V 6152 plakalı tır, önünde ilerleyen Oğuzhan Şimşek yönetimindeki 06 SEV 08 plakalı demir boru yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle önündeki tıra ok gibi saplanarak hurdaya dönen aracın sürücüsü Ariş, tırda sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan yaralı sürücü Ariş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda kurtarılabildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sedat Ariş, tedavisi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Faruk Çidem
 

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