TEM'de otomobil alev aldı, içindekiler son anda kurtuldu

Olay, Başakşehir TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine giden 34 JHV 77 plakalı otomobilden birden dumanlar yükselmeye başladı. Otomobildeki vatandaşlar ise son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri araçta bulunan ve korkudan sinir krizi geçiren bir kadını hastaneye kaldırdı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Medeni Topaloğlu

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