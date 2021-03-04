TEM'de otomobil alev alev yandı

Olay, 11.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Ataşehir Çamlıca gişeler mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde Edirne istikametinde seyreden 34 KTJ 22 Fıat Doğan marka otomobil alev aldı. Kısa sürede aracın tamamını alevler sararken, çevreden geçen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi ile söndürme çalışmaları başladı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Yangın söndürülürken, otomobil hurdaya döndü. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Oluşan Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Polis ekipleri tarafından kapanan trafik araç söndürüldükten sonra tekrar açıldı. Araç sahibi Tahir Tatan, "Seyir halindeydim. Araç bir anda alev aldı. Araçtan dışarı çıktım" dedi.