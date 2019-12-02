TEM'de otomobil kamyona arkadan çarptı, 2 ölü var

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Küçükçekmece İkitelli mevkii Ankara istikameti meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden Erkan Akkuş idaresindeki 34 FU 3947 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden ve henüz sürücü kimliği belirlenemeyen 34 ZR 0151 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durabildi.



Otomobilden fırladılar

Kazada, M.Ö. otomobilden fırlarken, sürücü Erkan Akkuş ise takla atan aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen bir kişi ise kazayı hafif yaralanarak atlattı. Feci kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise iki kişinin hayatını kaybettiğini belirleyerek, otomobilde bulunan yaralıya müdahale etti. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri daha sonra ifadesi alınmak üzere kamyon sürücüsünü polis karakoluna götürdü. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler morga kaldırıldı.Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolunda trafik, cesetler ve otomobil olay yerinden kaldırılana kadar yaklaşık 2 saat tamamen durdu. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından tamamen duran trafik bir süre sonra normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Medeni Topaloğlu