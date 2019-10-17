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TEM'de otomobilin çarptığı araç takla attı: 2 yaralı

TEM'de otomobilin çarptığı araç takla attı: 2 yaralı
TEM'de otomobilin çarptığı araç takla attı: 2 yaralı

Gaziosmanpaşa TEM otoyolunda otomobilin çarptığı araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken, otoyolda durma noktasına gelen trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, saat 22.00 sularında Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine ilerleyen Ramazan B. yönetimindeki 34 CBK 998 plakalı otomobil, bir aracın makas atması sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden Timuçin T. yönetimindeki 34 EB 3131 plakalı panelvan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç savrulduktan sonra takla atarken, otomobil ise bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

Takla atan panelvan aracın sürücüsü ve aynı araçta bulunan ismi henüz belirlenemeyen bir kişi hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri takla atan panelvan araçta sıkışan yaralıları kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, uzun kuyruklar oluştu. Temizlik ekipleri ise koparak yola savrulana parçaları topladıktan sonra yol iki şeritten sağlanmaya başlanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Medeni Topaloğlu

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