TEM'de sürücüsü uyuyan tır, başka tıra arkadan çarptı

Kaza, TEM Otoyolu Derince geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 46 ADN 504 plakalı tır, sürücüsü M.B.'nin direksiyon başında uyuyakalması neticesinde, S.A. yönetimindeki 78 ABB 711 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle M.B. araç içinde sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü M.B.'yi kurtarmak için çalışma başlattı.

M.B., itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından araç içinden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen M.B., sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Taşören

