TEM'de tır bariyerleri aşarak karşı şeritteki araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Muratbey Merkez Mahallesi Çatalca mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde seyreden Yunus Tahtalı kontrolündeki malzeme yüklü 22 AP 456 plakalı tır, bilinmeyen bir sebeple bariyerleri yararak karşı şeride girdi. Tır seyir halindeki Salih Yenidede kontrolündeki 06 VUZ 24 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken aracın sürücüsü Salih Yenidede hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sıkışan tır sürücüsü Tahtalı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Salih Yenidede'nin cenazesi morga kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle yol bir süre İstanbul istikametine kapatıldı.

Mert Yıldırım



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.