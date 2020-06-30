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TEM'de tır tıra çarptı, sürücüler yaralandı

TEM'de tır tıra çarptı, sürücüler yaralandı
TEM'de tır tıra çarptı, sürücüler yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda bir tırın başka bir tıra çarpması sonucu araç sürücüleri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Adana-Mersin TEM otoyolu Sucular Viyadüğünde meydana geldi. Adana'dan Mersin istikametine seyir eden sürücüsü öğrenilemeyen 38 B 440 İran plakalı tıra Cuma K. idaresindeki 33 ABK 972 plakalı tır arkadan çarptı.

Kazanın şiddeti ile iki araç kontrolden çıkarak refüje çarparak durabilirken, 38 ABK 972 plakalı buğday yüklü tırın sürücüsü Cuma K. şoför kabinine sıkıştı. Olay yerinden işe gitmek için servisle seyir eden Mersin Büyükşehir Belediyesi işçileri kazazedelerin yardımına koştu.

Kaza yapan şoför, itfaiye ve işçiler tarafından çıkartılarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı 2 şoförün de hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Ersoy Yalçın
 

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