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TEM'de tıra arkadan çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1 ölü

TEM'de tıra arkadan çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1 ölü
TEM'de tıra arkadan çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1 ölü

TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada sağ şeritte ilerleyen tıra arkasından gelen kamyon çarptı. Kamyon adeta kağıt gibi ezilirken, kamyon sürücüsü feci şekilde can verdi. Ezilmiş kamyonu gören trafik ekipleri bile inanamadı.

TEM’de tıra arkadan çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1 ölü - Tıkla İzle

Kaza; TEM otoyolu Ankara istikameti, Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyreden S.D. idaresindeki 06 CGT 081 plakalı tıra aynı istikamette seyreden Hakan Gürsoy'un kullandığı 34 ELA 907 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun şoför mahali kağıt gibi ezildi. Şoför mahalinde sıkışan sürücü Hakan Gürsoy, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Sıkışan sürücünün cesedini çıkartmak için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 saat yoğun çalışma yaptı. Uzun uğraşlar sonucunda iki aracın ayrılmasıyla sürücü Gürsoy'un cansız bedeni kağıt gibi ezilerek hurdaya dönen kamyondan çıkartılabildi.

Polisler bile inanamadı

Kazaya müdahale etmek için olay yerinde gelen trafik ekipleri de kamyonun ezilerek hurdaya dönen kupasını görünce inanamadı. Ekipler, kamyonun ve tırın dorsesinde kazanın oluş şeklini anlayabilmek için uzun süre inceleme yapmak zorunda kaldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten verildi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Hayatını kaybeden sürücü Hakan Gürsoy'un cesedi ise otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Selçuk Akyol – Ali Yıldız
 

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