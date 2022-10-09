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TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu

TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu
TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeki tırın dorse kısmındaki tekerleğinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı, dorse ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu İzmit geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırın dorse kısmında yer alan sağ arka tekerleğinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Tekerlekte başlayan yangın, bir süre sonra dorsenin brandasına sıçradı. Vatandaşlar sürücünün yardımına koştu, yangını söndürmeye çalıştı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Tırın dorsesinde ise maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ardacan Uzun
 

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