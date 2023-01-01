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TEM'de yanan minibüs alev topuna döndü

TEM'de yanan minibüs alev topuna döndü
TEM'de yanan minibüs alev topuna döndü

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yanan hafif ticari araç alev topuna döndü. Aracın alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.

TEM’de yanan minibüs alev topuna döndü - Tıkla İzle

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde hafif ticari araç alevlere teslim oldu. İstanbul istikametinde sağ şeritte duran araçta bilinmeyen sebeple çıkan yangın, trafikte de yavaşlamaya sebep oldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma neticesinde yangın söndürülürken alev topuna dönen hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.

Mustafa Taşören

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