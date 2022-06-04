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TEM'de yolun karşısına geçerken tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

TEM'de yolun karşısına geçerken tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti
TEM'de yolun karşısına geçerken tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu’nda yolun karşısına geçmeye çalışan adama tır çarptı. Tırın çarptığı adam hayatını kaybetti

TEM’de yolun karşısına geçerken tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nevzat Akçay'a (49) plakası ve sürücüsü çğrenilemeyen tır çarptı. Kazanın ardından yola savrulan vatandaş, ağır yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Akçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Akçay'ın cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Emrah Dursun
 

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