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TEM'de zift yüklü tanker devrildi

TEM'de zift yüklü tanker devrildi
TEM'de zift yüklü tanker devrildi

TEM Otoyolu Çatalca Gişeler mevkiinde virajı alamayarak devrilen tankerin içindeki zift yeşil alanı kapladı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, devrilen tanker havadan da görüntülendi.

TEM'de zift yüklü tanker devrildi - Tıkla İzle

Kaza, TEM Otoyolu Çatalca Gişeler katılımı Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yola hızla giren zift yüklü tankerin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü bariyerlere çarparken, tanker yol kenarına devrildi. Tankerdeki zift yolun kenarındaki yeşil alana yayılırken, sürücü kendi imkanlarıyla kabinden çıktı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yeşil alan ziftle kaplanırken devrilen tanker havadan da görüntülendi.  

Murat Delice - Erdal Can İçelli

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