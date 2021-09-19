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TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı
TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 4 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, otoyol İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul istikametinde oluşan ve adeta ucu bucağı görünmeyen yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu havadan da görüntülendi.

TEM’de zincirleme kaza - Tıkla İzle

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Uzunkum mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada E.Ç., F.T., Ş.A., A.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kazada hafif yaralanan 5 kişi ilk müdahaleleri sonrasında hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Kazanın meydana geldiği İstanbul istikametinde trafik adeta durma noktasına geldi. Yaklaşık 15 kilometrelik trafik havadan da görüntülendi. Ekipler, bölgede kazaya karışan araçları yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında bölgeden kaldırdı. Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya - Yusuf Ersoy

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