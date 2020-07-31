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TEM'deki bayram yoğunluğu sona erdi

TEM'deki bayram yoğunluğu sona erdi
TEM'deki bayram yoğunluğu sona erdi

Kurban Bayramı’nı il dışında geçirmek isteyen vatandaşların TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları yoğunluk sona erdi.

TEM’deki bayram yoğunluğu sona erdi - Tıkla İzle

Kurban Bayramı nedeniyle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde yaşanan yoğunluk sona erdi. Bayramı il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlamasıyla TEM Otoyolu'nun Körfez ve İzmit gişeleri arasında dün öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluşmaya başladı. Dün gece saatlerinde artan yoğunluk sabah saatlerinde ise azalmaya başladı. Akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde artan araç yoğunluğu saat 22.00 itibariyle sona erdi. TEM Otoyolu'ndaki tatilci yoğunluğu yerini akıcı bir trafiğe bıraktı.

Murat Kanber

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