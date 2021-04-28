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TEM'in Bolu Dağı geçişinde tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu

TEM'in Bolu Dağı geçişinde tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu
TEM'in Bolu Dağı geçişinde tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu

Türkiye genelinde yarın başlayacak ve Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma engeline takılmak istemeyen tatilciler TEM’in Bolu Dağı İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu.

TEM’in Bolu Dağı geçişinde tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu - Tıkla İzle

Türkiye'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan ve yarından itibaren Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar memleketlerine gitmek için yola çıktı. Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için sabah erken saatlerde yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu.

TEM'in İstanbul yönünde ulaşımın yoğunlaşmasıyla birlikte polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güzergahtaki önemli noktalarda görev aldı. Ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığı TEM'in Bolu Dağı geçişinde yarın da yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

Faruk Çidem

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