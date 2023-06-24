TEM'in Bolu geçişinde yumruk yumruğa kavga

Olay, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kurban Bayramı trafiği nedeniyle yavaş akan trafikte sağ şeridi kullanan tır sürücüsü, Çaydurt mevkiinde emniyet şeridini kullanarak hatalı sollamalarla ilerleyen ve daha sonra kendisinin önüne atlayan sürücüyle tartıştı. Kısa süre araç içinden birbiri ile atışan 2 sürücü daha sonrasında araçlardan inerek yumruk yumruğa kavga etti. Yaşanan kavga anları anbean kameraya kaydedildi. Yaşanan kavgayı çevredekiler ve polis ekipleri ayırdı.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde yoğun trafik akışı sürüyor.

Enes Özkan

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