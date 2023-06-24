İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TEM'in Bolu geçişinde yumruk yumruğa kavga

TEM'in Bolu geçişinde yumruk yumruğa kavga
TEM'in Bolu geçişinde yumruk yumruğa kavga

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yol verme kavgası gerekçesiyle, 2 sürücü yumruk yumruğa kavga etti.

TEM’in Bolu geçişinde yumruk yumruğa kavga - Tıkla İzle

Olay, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kurban Bayramı trafiği nedeniyle yavaş akan trafikte sağ şeridi kullanan tır sürücüsü, Çaydurt mevkiinde emniyet şeridini kullanarak hatalı sollamalarla ilerleyen ve daha sonra kendisinin önüne atlayan sürücüyle tartıştı. Kısa süre araç içinden birbiri ile atışan 2 sürücü daha sonrasında araçlardan inerek yumruk yumruğa kavga etti. Yaşanan kavga anları anbean kameraya kaydedildi. Yaşanan kavgayı çevredekiler ve polis ekipleri ayırdı.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde yoğun trafik akışı sürüyor.

Enes Özkan

İLGİLİ HABER
Fatihte bıçaklı kavga: 2 yaralı Fatih’te bıçaklı kavga: 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Çorluda kavga: 5 yaralı Çorlu’da kavga: 5 yaralı
İLGİLİ HABER
Pompalı dehşetin altından beğenilmeyen börek kavgası çıktı Pompalı dehşetin altından beğenilmeyen börek kavgası çıktı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.