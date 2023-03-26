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TEM'in orta şeridinde terk edilen otomobil kazaya sebep oldu: 4 yaralı

TEM'in orta şeridinde terk edilen otomobil kazaya sebep oldu: 4 yaralı
TEM'in orta şeridinde terk edilen otomobil kazaya sebep oldu: 4 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsü tarafından orta şeritte bırakılan otomobile, seyir halindeki servis minibüsü arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

TEM’in orta şeridinde terk edilen otomobil kazaya sebep oldu: 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, TEM Otoyolu Gebze geçişi İstanbul istikameti Kirazpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kişi bilinmeyen bir sebepten dolayı 34 DAE 119 plakalı otomobili, TEM Otoyolu'nun orta şeridine bırakıp gitti. Seyir halindeki D.A. idaresindeki 34 LFM 374 plakalı Mercedes marka servis minibüsü ise terk edilmiş otomobile arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle servisin sürücüsü D.A. ile yolcu olarak bulunan U.K., Y.A. ve M.A. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan 4 yaralı hastaneye götürüldü. Araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hakan Öztürk
 

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