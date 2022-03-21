Temiz suya erişim için dünya çapında çalışıyor

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan altıncısı olan “Temiz Su ve Sanitasyon” dünya çapında 100'ü aşkın ülkede faaliyet gösteren doğrudan satış şirketi QNET'in de çalışma alanları arasında yer alıyor. QNET'in RYTHM olarak adlandırılan “Dünyaya Değer Katmak İçin Kendini Geliştir” felsefesiyle somutlaştırdığı çalışmalarda temiz suya erişim ve su kaynaklarının korunması önemli bir yer tutuyor. QNET'in CEO'su Malou Caluza sürdürülebilirlik stratejilerinin bir parçası olarak dünya çapındaki topluluklara temiz su ve sanitasyonla ilgili projeler geliştirmenin şirketlerinin temel değeri haline geldiğini belirtti.

Bu konuda yaptıkları çalışmaları aktaran Caluza, “Tüm dünyada 22 Mart Dünya Su Günü özelinde ve tüm yıl genelinde çok sayıda proje yürütüyoruz. Bu yıl Senegal'de yapılacak olan Dünya Su Forumu 2022'nin bir parçası olacağız. Forum; kırsal kalkınma için su, sanitasyon ve su güvenliğini destekleyecek girişimlere odaklanacak. Geçmiş yıllarda BM Dünya Su Günü için temiz suyun Mısır vatandaşlarının yaşamları üzerindeki etkisi hakkında konuşan çeşitli uzmanların yer aldığı bir toplantıya sponsor olduk. Tüm bu etkinliklerde su filtreleme sistemimiz HomePure Nova ile yer alıyor, yıl boyunca Türkiye'de dahil pek çok ülkede hayır kurumlarına su filtreleme sistemimizi bağışlıyoruz. HomePure Nova şebeke suyunu doğru yöntemlerle arıtarak doğal kaynakların korunması konusunda farkındalık çalışmalarımızın tam merkezinde yer alıyor” dedi.

Plastik atık azaltma ve ağaçlandırma konusunda da projeler yürütülüyor

Sürdürülebilir yaşamın gururlu bir savunucusu olduklarını belirten Caluza sözlerini şu şekilde sürdürdü: “QNET, ilk günden beri çevreye verilen zararı azaltmak için tüm ofislerin ve etkinliklerin etsiz olduğu bir #GoMeatFree ve tüm dünyada güvenli suya erişim konusunda farkındalık oluşturma çabası içinde yer alıyor. Geçen yıl ortağımız EcoMatcher ile Yeşil Miras ağaçlandırma girişimimizi başlattık. Bu projenin ilk etabında Kenya, Filipinler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde toplam 3 bin ağaç dikilecek ve her ülke bin ağaç alacak. Bir sonraki aşama da ise en az 10 bin ağaç dikilmesi planlar arasında yer alıyor. QNET ayrıca plastik atıkları azaltmak için ofislerde, etkinliklerde ve kongrelerde tüm tek kullanımlık plastiği yasakladı. Hedefimiz, stratejik ve bütünsel olarak ürünler geliştirmek, etik bir tedarik zinciri sağlamak ve sürdürülebilir bir kurum kültürünü teşvik etmek” olduğunu vurguladı.

QNET Türkiye'de su tüketim ve çevre farkındalığına ilişkin çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede TEMA ve ÇEKUD'un ağaçlandırma kampanyalarına fidan bağışlarında bulunuyor, çocukların çevre bilincini geliştirmek için Çöpüne Sahip Çık Vakfı'yla eğitimler koordine ediyor.