Temizlik görevlisi yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Olay, Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Durdu İmalı, çevre temizliği esnasında yerde para dolu cüzdan buldu. Durdu İmalı'nın durumu yetkili amirlerine bildirmesiyle ekipler cüzdanı sahibine ulaştırmak için harekete geçti. İçerisinde yaklaşık 6 bin lira para ve banka kartlarının olduğu cüzdanın 75 yaşındaki Mustafa Demir'e ait olduğu tespit edilerek cüzdan sahibine ulaştırıldı. Cüzdanı bulduğunda ilk olarak yetkili amirlerine bilgi verdiğini belirten temizlik görevlisi, “Amirlerimizin de yardımıyla cüzdanın sahibi Mustafa amcamıza ulaşarak cüzdanı eksiksiz bir şekilde kendisine teslim ettik. Vatandaşlık görevimizi yaptık” dedi

Halil Ulubey

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.