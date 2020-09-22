Temizlik işçisi bulduğu altınları sahibine teslim etti

Mut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde temizlik işçisi olarak görev yapan Ömer Uysal, cadde ve sokaklarda temizlik yaptığı sırada farklı bölgelerde 10-15 gün arayla küpe ve yüzük buldu. İşçi Uysal, 6-7 bin lira değerindeki altınları birim müdürlüğüne teslim etti. Yapılan araştırmayla küpenin İbrahim Bulgaz'a ait olduğu tespit edildi.

İşçi Ömer Uysal'dan küpeleri alan İbrahim Bulgaz, küpelerin maddi değerinden çok manevi değerinin çok olduğunu belirterek, Uysal'a teşekkür etti. Ömer Uysal da görevini yaptığını ifade etti.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ali Kaya ise"Arkadaşımız, son 20 gün içinde kendi maaşının 3-4 katı değerinde altını buldu getirdi bize teslim etti. Aynı personelim tarafından bulunan yüzüğün sahibini arıyoruz. Personelime bu güzel davranışından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Hasan Çetin

