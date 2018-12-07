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Temizlik işçisi çöpte bulduğu 35 bin TL'lik çeki sahibine teslim etti

Temizlik işçisi çöpte bulduğu 35 bin TL'lik çeki sahibine teslim etti
Temizlik işçisi çöpte bulduğu 35 bin TL'lik çeki sahibine teslim etti

Geri dönüşüm atıklarını almak üzere gittiği alışveriş merkezinde çöplerin içinden tahsilata hazır 35 bin liralık çek bulan Pendik Belediyesi temizlik işçisi Akın Demir, örnek bir davranış sergileyerek çeki sahibine teslim etti.

Temizlik işçisi çöpte bulduğu 35 bin TL'lik çeki sahibine teslim etti - Tıkla İzle

Bir yıl önce işe başladığı Pendik Belediyesinde geri dönüşüm araç şoförü olarak çalışan 2 çocuk babası Akın Demir, bir alışveriş merkezinde atıkları toplarken, 35 bin liralık çek buldu. Bir süre çeki inceleyen Demir, kağıtta yazan numarayı arayarak sahibinin bilgilerine ulaştı. Daha sonrada çek sahibi olan Metin Demir'e ulaşıp, teslim etti.

“35 bin liralık faturalı bir çek gördüm” 

Pendik Belediyesi temizlik işçisi Akın Demir, “Kiralama süresi dolmuş bir çadırın toplanması esnasında çöp kutusundaki zarf dikkatimi çekti. İçine baktığımda 35 bin liralık faturalı bir çek gördüm. Sahibini bulmak üzere ekip arkadaşlarımla birlikte araştırmaya başladık. Üstünde isim yazmayan çeki keşide eden firmaya ulaşarak, son verdikleri kişiyi bulduk" diye konuştu.

"Çekin olmadığını bir gün sonra fark ettim" 

Çekin sahibi iş adamı Metin Demir'de temizlik işçisine teşekkür ederek, “Hafta sonu alışveriş esnasında kıyafet denerken, montumun cebinden düşmüş. Çekin olmadığını bir gün sonra fark ettim. Tüm aramalarıma rağmen bulamadım. Tam umudumu kaybetmiştim ki, çekin bulunduğu haberini aldık. Allah arkadaşlardan razı olsun” dedi.  

Halit Arslan
 

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