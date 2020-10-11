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Temizlik işçisi süpürgesiyle sokak köpeğine masaj yaptı

Temizlik işçisi süpürgesiyle sokak köpeğine masaj yaptı
Temizlik işçisi süpürgesiyle sokak köpeğine masaj yaptı

Pendik’te bir temizlik işçisi, elindeki süpürgeyle sokak köpeğine masaj yaptı. İnsanın içini ısıtan görüntü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Temizlik işçisi süpürgesiyle sokak köpeğine masaj yaptı - Tıkla İzle

Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli bir temizlik işçisi, sokak köpeğine elindeki süpürge ile masaj yaptı. Yürekleri ısıtan o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Köpeğe masaj yapan Pendik Belediyesi temizlik görevlisi Gürbey Gürbüz, “Sokak köpeği rahatsız, tüyleri dökülüyor. Ben de süpürgeyle masaj yapıyorum. Vatandaşların rahatsız olmaması için yere dökülen tüyleri toplayıp çöpe atıyorum. Veteriner Müdürlüğümüze bağlı ekipler köpeğin aşılarını yaptı. Her sabah geldiğimde köpek yanıma gelerek süpürgeme dokunuyor, masaj yapmamı istiyor. Ben de etrafı süpürüp güzelce masaj yapıyorum. Her sabah beni gördüğünde koşarak bana geliyor, benden başkasına gitmiyor. Vatandaşlar da bizi çekmiş. Biz insanlık görevimizi yaptık” dedi.

“Çok güzel dostlukları var”

Ünal Aslan isimli bir mahalle esnafı ise, “Temizlikçi arkadaşımız her sabah buraya geldiğinde köpek onu karşılar. Arkadaşımız yemeğini, suyunu verir. Masaj yapar, çok güzel dostlukları var. Buradan çıkmasını bekleyip yolcu eder. Devamlı onun peşinden gider” diye konuştu.

Halit Arslan - Gamze Erdemir

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