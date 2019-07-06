İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Temizlik işçisinin kan donduran hareketine 773 lira para cezası kesildi

Temizlik işçisinin kan donduran hareketine 773 lira para cezası kesildi
Temizlik işçisinin kan donduran hareketine 773 lira para cezası kesildi

Rize’de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisine 773 lira idari para cezası kesildi.

Rize'nin Kalkandere ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Sefer K., elindeki süpürge ile köprünün üzerinde bulunan 2 yavru köpekten birini küreğin üzerine koyup, ardından köprüden dereye attı. Diğer yavru köpek ise canını kaçarak kurtardı. Sefer K.'nın köpeği dereye attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansırken, o görüntüler üzerine temizlik işçisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kalkandere Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Sefer K.'ya hayvanlara kötü muameleden dolayı 773 lira idari para cezası kesildi.  

Hasan Fehmi Demir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.