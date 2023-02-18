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Temizlik personeli, deprem bölgesine kefen desteğinde bulundu

Temizlik personeli, deprem bölgesine kefen desteğinde bulundu
Temizlik personeli, deprem bölgesine kefen desteğinde bulundu

Zonguldak Belediyesinde temizlik personeli olarak görev yapan 57 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz, deprem bölgesine 4 bin TL’lik kefen desteğinde bulundu.

Temizlik personeli, deprem bölgesine kefen desteğinde bulundu - Tıkla İzle

Zonguldak Belediyesinde temizlik personeli olarak görev yapan 57 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz, anlamlı bir harekete daha imza attı. Daha önce öğrencilere burs ve engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye gibi destekler veren Yılmaz, bu kez de depremzedelere duyarsız kalmadı. 57 yaşındaki temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz Zonguldak Valiliğinin depremzedeler için açmış olduğu hesaba kefen için 4 bin TL destekte bulundu.

Temizlik personelinin yapmış olduğu bu anlamlı hareket yediden yetmişe herkesten büyük takdir topladı.

Emre Can Bayram

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