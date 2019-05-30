Temizlik sırasında bulduğu altına sahibine ulaştıran işçi ödüllendirildi

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde, 4,5 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası Nevzat Güler, İzzet Baysal Caddesi üzerinde çalıştığı sırada yerde altın kesesi gördü. Keseyi açan ve içinde çeyrek altın olduğunu gören Güler, kesenin üzerine yazılı olan kuyumcuya gitti. Altının sahibinin tespit edilmesi üzerine, Güler bulduğu çeyrek altını İrfan Başaran'a iade etti.Temizlik görevlisinin davranışından haberdar olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İzzet Baysal Caddesi üzerine çalışan Nevzat Güler'i kutlamak için yanına gitti.

Yaptığı hareketle Bolu'nun yüzünü ağarttığını ve Bolu'nun insanlarının ne kadar dürüst olduğunu gösterdiğini söyleyen Özcan, yanında getirdiği teşekkür belgesini Güler'e verdi. Güler, yaptığı hareketle caddede bulunan esnafın da takdirini topladı.

Faruk Çidem