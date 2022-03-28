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Temizlik yaparken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Temizlik yaparken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Temizlik yaparken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir binanın 5. katında temizlik yaparken dengesini kaybedip yere düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 5. katında temizlik yaptığı öğrenilen A.N. isimli kadın bir anda dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Çevredekilerin yardımına koştuğu kadın için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri durumu ağır olan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Vedat Kılıç
 

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