İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Temizlik yaparken şoke eden manzarayla karşılaştı

Temizlik yaparken şoke eden manzarayla karşılaştı
Temizlik yaparken şoke eden manzarayla karşılaştı

Afyonkarahisar’da mesire alanını temizleyen temizlik işçisi, bir kadın cesedi buldu.

Kanlıca Mahallesi Hıdırlık Mesire alanını temizleyen Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçisi yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Temizlik işçisi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri cansız kadın cesedi ile karşılaştı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, cesedin etrafına kimseyi yaklaştırmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de cesedin bulunduğu yerde ve bölgesinde incelemeler yaptı. Kimliği belirlenemeyen kadın cesedi Afyonkarahisar Belediyesi cenaze nakil aracı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yapılan otopsinin ardından cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Bilal Hamzaçebi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.