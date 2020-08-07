Temmuz ayında en çok Ayasofya'nın yeniden Cami olması konuşuldu

Medya Takip Merkezi (MTM), Temmuz ayında yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerin nabzını tuttu. Yapılan incelemeye göre, 86 yıldır müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın yeniden Cami olması, Temmuz ayı boyunca medyada en çok yer alan başlık oldu. Aylardır tartışmalara ve fikir ayrılıklarına neden olan İstanbul Sözleşmesi ve yeni sosyal medya yasası da gündemden düşmeyen diğer başlıklar arasındaydı.

Türkiye siyasi açıdan yoğun bir ayı geride bıraktı. Ay boyunca birbirinden önemli siyasal ve toplumsal gelişmeler yaşandı. Medya Takip Merkezi, bu gelişmelerin nabzını tuttu ve yaptığı araştırmaya göre, Temmuz ayında yaşanan gelişmeler arasında en çok Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi konuşuldu. Aylardır gündemde yer alan İstanbul Sözleşmesi hakkındaki görüşler de medya gündemine oturdu. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ve yürürlüğe girerek yasalaşması, gündemin başlıca konuları arasındaydı.

Ayasofya 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Danıştay 10'uncu Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın bu kararı ile İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan ve 86 yıldır müze olarak hizmet veren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz'da kılınan Cuma namazının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması, MTM'nin raporuna göre Temmuz ayı boyunca medyada 114 bin 642 habere yansıyarak gündemin en çok konuşulan konusu oldu.

İstanbul Sözleşmesi gündemdeydi

Geçtiğimiz aylarda Ankara Barosu ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki 'eşcinsellik' polemiğinin gölgesinde konuşularak yeniden gündeme gelen 'İstanbul Sözleşmesi', ayın en çok konuşulan toplumsal başlıklarından biri oldu. 2011 yılında imzaya açılan ve Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi ya da tam adı ile Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin feshedilmesi talebi, siyaset gündeminde bomba etkisi oluşturdu.

Ay boyunca tartışmalara ve fikir ayrılıklarına neden olan İstanbul Sözleşmesi, medyada 16 bin 745 haberde yer alarak en çok gündemde yer alan konulardan oldu.

Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. AK Parti ve MHP oylarıyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 9 maddelik sosyal medya düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tartışmalara ve tepkilere de neden olan ancak kabul edilen sosyal medya düzenlemesine göre; Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Yürürlüğe giren kanunla birlikte, internet kullanıcılarının kişisel başvurularında veya kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için sosyal ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulması amaçlandı. Sosyal medya yasası, rapora göre ay boyunca toplam 10 bin 211 habere yansıdı.